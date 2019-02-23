North начала поиск игроков по Apex Legends

Киберспортивная организация North объявила о поиске игроков для состава по «королевской битве» Apex Legends. Об этом сообщается в «твиттере» команды. Традиционно, каждый желающий может заполнить специальную анкету.

North не первая организация, объявившая о поиске киберспортсменов по новой дисциплине. Ранее аналогичные объявления сделали Natus Vincere, NRG, Fnatic, 100 Thieves, Gambit Esports и другие.



Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года. За неделю в проект сыграли более 25 млн человек. Планирует ли Respawn Entertainment развивать киберспортивное направление, пока неизвестно.