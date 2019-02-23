VP прошла в финал лузеров MDL Macau 2019

Virtus.pro обыграла Newbee в третьем раунде нижней сетки чемпионата MDL Macau 2019. Встреча закончилась со счётом 2:1.

VP прошла в финал лузеров. Команда сразится за выход в гранд-финал с Evil Geniuses. Матч состоится 24 февраля, начало в 08:00 по мск.



Newbee заняла четвёртое место и заработала $ 22,5 тыс. Кроме того, в текущем сезоне китайские киберспортсмены не смогли отобраться ни на один рейтинговый турнир. Лучшим достижением игроков стало четвёртое место на 2018 Sanya DOTA 2 New-Stars Play.



Ранее Ярослав NS Кузнецов раскритиковал команду за плохое выступление на групповом этапе чемпионата. По его мнению команда не серьёзно отыгрывала первую стадию соревнований. В ответ Роман Дворянкин заявил, что главным приоритетом состава является подготовка к The International 2019.