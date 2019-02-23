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Gambit сыграет с OG за выход в гранд-финал ESL One Katowice 2019

Gambit сыграет с OG за выход в гранд-финал ESL One Katowice 2019
Киберспорт / Dota 2

Gambit Esports уступила Team Secret в финале верхней сетки турнира ESL One Katowice 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 0:2.

Команда опустилась в нижнюю сетку. Киберспортсмены сразятся с OG за выход в гранд-финал чемпионата. Встреча пройдёт 24 февраля, начало — в 14:00 мск. На групповом этапе Gambit обыграла OG со счётом 2:0.

Team Secret прошла в гранд-финал и обеспечила себе место в топ-2. Киберспортсмены гарантировали себе выигрыш в размере $ 65 тыс.

ESL One Katowice 2019 не является рейтинговым турниром Dota Pro Circuit. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.

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