Gambit сыграет с OG за выход в гранд-финал ESL One Katowice 2019

Gambit Esports уступила Team Secret в финале верхней сетки турнира ESL One Katowice 2019 по Dota 2. Матч завершился со счётом 0:2.

Команда опустилась в нижнюю сетку. Киберспортсмены сразятся с OG за выход в гранд-финал чемпионата. Встреча пройдёт 24 февраля, начало — в 14:00 мск. На групповом этапе Gambit обыграла OG со счётом 2:0.



Team Secret прошла в гранд-финал и обеспечила себе место в топ-2. Киберспортсмены гарантировали себе выигрыш в размере $ 65 тыс.



ESL One Katowice 2019 не является рейтинговым турниром Dota Pro Circuit. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.