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Virtus.pro заняла третье место на MDL Macau 2019

Virtus.pro заняла третье место на MDL Macau 2019
Киберспорт / Dota 2

Virtus.pro уступила Evil Geniuses в финале нижней сетки MDL Macau 2019. Матч завершился со счетом 2:1. Команда из СНГ покинула соревнования и заработала $ 37,5 тыс.

Статистика первой карты.
Статистика первой карты.
Фото: dotabuff.com.
Статистика второй карты.
Статистика второй карты.
Фото: dotabuff.com.
Статистика третьей карты.
Статистика третьей карты.
Фото: dotabuff.com.

В гранд-финале чемпионата встретятся Team Liquid и Evil Geniuses. Игра стартует в 12:00 мск. Прошлый их матч в верхней сетке закончился со счетом 2:0 в пользу европейской команды.

MDL Macau 2019 завершится 24 февраля. Победитель получит $ 135 тыс., вице-чемпион — $ 60 тыс.

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