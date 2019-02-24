Virtus.pro заняла третье место на MDL Macau 2019

Virtus.pro уступила Evil Geniuses в финале нижней сетки MDL Macau 2019. Матч завершился со счетом 2:1. Команда из СНГ покинула соревнования и заработала $ 37,5 тыс.

Статистика первой карты. Фото: dotabuff.com.

Статистика второй карты. Фото: dotabuff.com.

Статистика третьей карты. Фото: dotabuff.com.

В гранд-финале чемпионата встретятся Team Liquid и Evil Geniuses. Игра стартует в 12:00 мск. Прошлый их матч в верхней сетке закончился со счетом 2:0 в пользу европейской команды.

MDL Macau 2019 завершится 24 февраля. Победитель получит $ 135 тыс., вице-чемпион — $ 60 тыс.