ArsZeeqq — об игре Virtus.pro на MDL Macau: для нас это приемлемый результат

Тренер состава Virtus.pro Арсений ArsZeeqq Усов оценил выступление команды на чемпионате в Китае.

«Всегда грустно проигрывать, но для нас это приемлемый результат. GG, Evil Geniuses, Bulba и CCnC, вы проделали огромную работу! Спасибо всем, кто поддерживал нас даже после этой клоунской «драмы», созданной русскоязычной студией», — написал Усов в «Твиттере».

Во время турнира аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов возмутился качеством игры Virtus.pro. Генменеджер клуба Роман Дворянкин заступился за ребят и отметил, что самое главное — выступление на The International 9.

MDL Macau 2019 проходил с 20 по 24 февраля. В чемпионате победила Team Liquid. Гранд-финал против Evil Geniuses завершился со счетом 3:1.

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