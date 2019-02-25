Игрок Royal Never Give Up столкнулся с проблемами при получении украинской визы

Киберспортивная организация Royal Never Give Up рассказала о визовых проблемах, которые возникли у Тью Сун AhFu Чуана. Игрок может пропустить StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Заявление опубликовано на странице команды в Weibo, текст перевёл портал VPEsports.

В клубе планируют приехать на Украину за два дня до старта соревнований для акклиматизации. Сейчас менеджмент работает сразу в двух направлениях. В RNG всё ещё рассчитывают на поездку в полном составе, именно поэтому Чуан во второй раз подаст документы.

Если киберспортсмен получит повторный отказ, то организация посетит соревнования со стендином. В RNG уже рассматривают различных игроков на замену AnFu.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor состоится 7-10 марта на Украине. Восемь команд поборются за $ 300 тыс., 500 очков DPC и слот на мэйджор DreamLeague Season 11.