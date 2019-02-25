S1mple — о форме flamie: я такого Егора давно не видел, он совсем другой

Александр s1mple Костылев оценил форму Егора flamie Васильева, рассказал о работе Даниила Zeus Тесленко и Михаила Kane Благина, а также прокомментировал выступление СНГ-команд на IEM Katowice Major 2019.

О flamie

«Мне кажется, иногда Егору просто сложно как-то морально играть. Может, он думает, как правильней или нужней сделать… Но, мне кажется, на этом турнире он продолжит так же хорошо играть и покажет результат. Я такого Егора давно не видел. Он совсем другой, он по-другому и общается, и понимает эту игру».

О работе Zeus и Kane

«Если сравнивать месяца три-четыре назад, то мы не совсем могли натренировать свою игру. У нас были какие-то разногласия в коллах, мы не могли построить стопроцентный план на игру. Сейчас Даня и Миша проделывают очень сильную работу, они хотят построить игру. Все понимают, что нам надо взять и постараться выиграть этот мейджор. Мы делаем как можно больше работы».

О состоянии региона и результат

«Каждая из команд подготовилась очень хорошо. Если вот только Team Spirit отлетели 0:3, но я знаю, какая у них была подготовка, где и как они тренировались. Я понимаю, что этим ребятам было недостаточно опыта. Может, были какие-то нервы, и они не смогли полностью показать свою игру. Ну и ещё надо учитывать, что все команды хорошо подготовились к мэйджору.

AVANGAR всегда играли хорошо. Они удивили уже своей игрой ICE Challenge в Лондоне. Я им сразу сказал, что они, скорее всего, выйдут. Вот они [оказались] в шаге от выхода. Вот Vega чуть подрасстроила. Не знаю, почему они так сыграли. Могли лучше. Winstrike меня тоже удивили. Классно сыграли, и Boombl4 классно откапитанил. Все попадали свои выстрелы, и атака у них была очень быстрая и разнообразная. Особенно на Overpass. Было интересно смотреть».

В четвертьфинале IEM Katowice Major 2019 Natus Vincere сразится с FaZe Clan. Матч запланирован на 28 февраля.