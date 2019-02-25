Natus Vincere подписала немецкую команду по Rainbow Six Siege

Киберспортивная организация Natus Vincere открыла подразделение по Rainbow Six Siege. Клуб приобрёл немецкую команду Mock-it Esports.

Мы давно наблюдаем за Rainbow Six — это отличный пример, как из просто хорошей игры сделали прекрасную киберспортивную дисциплину. Нам очень нравится, как в этом направлении работает компания Ubisoft.



Мы сделаем всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки создать боеспособный коллектив, который на равных будет сражаться с лучшими командами за трофеи крупных чемпионатов, — заявил глава Na'Vi Евгений Золотарёв.

Полноценный состав организация представит до закрытия трансферного окна. Регистрация команд завершится 3 марта.

Mock-it Esports заняла 9-12-е место на Six Invitational 2019. Команда выступает в европейском дивизионе Pro League. В восьмом сезоне состав занял второе место.