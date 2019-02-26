Менеджмент Winstrike: сейчас нашим игрокам предоставлена свобода выбора

Менеджмент киберспортивной организации Winstrike дал комментарий порталу Cybersport.ru по поводу перестановок в составе по Dota 2. По словам представителей команды, это эксперимент.



«Мы начали этот год с изменений в составе, но ожидаемого эффекта эти изменения не принесли. Сейчас мы понимаем, что готового решения и волшебной кнопки «Сделать всё хорошо» у нас нет. Поэтому игрокам предоставлена свобода выбора, и мы посмотрим, что из этого получится.



Наверное, это не самое обнадёживающее заявление, но такой эксперимент видится более честным и понятным, чем столь свойственные нашей сцене изменения ради изменений, анонсы ради анонсов и абстрактные обещания того, что всё будет хорошо», — говорится в заявлении Winstrike.



В конце января сооснователь Winstrike Ярослав Комков заявил, что организация поддерживает состав Team Jekich по Dota 2. Днём ранее стало известно, что микс покинули save и Егор Ark Жаботинский. Их заменили Владимир Chappie Кузьменко и Михаил Misha Агатов. Первые официальные игры обновлённого ростера пройдут в рамках закрытой квалификации ESL One Mumbai 2019.