Стрим-марафон GameBlast собрал более $ 137 тыс. на благотворительность

Участники благотворительного марафона GameBlast собрали более 104 тыс. фунтов стерлингов (около $ 137 тыс.) на благотворительность. Об этом сообщается на сайте организации SpecialEffect.



SpecialEffect — это британская благотворительная организация, направленная на помощь людям с ограниченными возможностями. Её основал доктор Мик Донеган, специализирующийся на развитии вспомогательных технологий. Он лично поблагодарил всех участников марафона.

Марафон GameBlast проходит с 2014 года. За время своего существования он помог собрать более 700 тыс. фунтов стерлингов (более $ 923 тыс.).