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Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в состав «12 апостолов нашего времени» от Esquire

Роман RAMZES666 Кушнарёв вошёл в состав «12 апостолов нашего времени» от Esquire
Киберспорт / Dota 2

Игрок команды Virtus.pro по Dota 2 Роман RAMZES666 Кушнарёв стал одним из «12 апостолов нашего времени» по версии журнала Esquire. Об этом сообщил в «Твиттере» генеральный менеджер команды Роман Дворянкин.

Раздел «12 апостолов нашего времени» рассказывает о 12 молодых специалистах, впечатливших редакцию журнала в различных сферах деятельности.

Ранее киберспортсмена отметила редакция делового журнала «РБК», где он стал одним из «героев завтрашнего дня». В этот список вошли самые перспективные молодые люди возрастом до 35 лет. Ключевым критерием стал потенциал роста, на фоне которого их текущая позиция невелика.

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