Gambit Esports сыграет на ESL One Mumbai 2019 по Dota 2

Gambit Esports получила приглашение на чемпионат ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Об этом в «твиттере» сообщил турнирный оператор. Ранее инвайты достались Alliance и Ninjas in Pyjamas.

Днём ранее Gambit Esports отказалась от участия в закрытой европейской квалификации ESL One Mumbai 2019. Вместо неё согласилась сыграть Team Jekich. Она сразится за путёвку на соревнования вместе с EPG, Mahoney Squad и The Pango. Слот достанется победителю отборочных.



ESL One Mumbai 2019 пройдёт с 19 по 21 апреля в Мумбаи (Индия). На нём сыграют 12 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 300 тыс.