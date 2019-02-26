WePlay: мы приглашаем другие студии присоединиться к созданию кодекса этики

Представители студии WePlay прокомментировали скандал связанный с ретранслированием различных киберспортивных соревнований. Компания предложила совместными усилиями с другими студиями создать кодекс профессиональной этики, который поможет урегулировать подобные конфликты.



«Мы разочарованы позицией некоторых представителей комьюнити, которая заключается в беспринципном пиаре на чужом контенте и демонстрации токсичного примера двойных стандартов, как, например, публичная поддержка рекастов нашего турнира по Dota 2 — WePlay! Tug of War: Radiant.



Мы поддерживаем желание комьюнити существовать в понятной системе координат, поэтому наша команда приглашает студии присоединиться к совместной работе над кодексом профессиональной этики, принципы которого будут понятны всем. Апелляция к абстрактным «джентльменским соглашениям», расценивается нами как манипуляция и незрелая позиция, которая негативно влияет на всю киберспортивную экосистему», — говорится в заявлении WePlay.



Ранее между студиями произошёл конфликт, связанный с ретранслированием матчей чемпионата по CS:GO IEM Season XIII Katowice Major 2019. Сотрудник WePlay Алексей yXo Малецкий опубликовал в «твиттере» заявление, согласно которому планировал провести трансляцию одного из матчей Natus Vincere. Комментаторы разделились на два лагеря, один из которых осуждал Малецкого, так как права принадлежат RuHub, а другие поддержали его. Тем не менее yXo провёл трансляцию на украинском языке.

