GodHunt: буду продолжать, пока студия WePlay не признает, что совершила ошибку

Комментатор студии RuHub Виктор GodHunt Волков объяснил в публикации, размещённой в «Телеграме», почему решил стримить матчи онлайн-турнира Tug of War: Radiant. Права на трансляцию принадлежат компании-организатору WePlay.

«Я никогда на протяжении всей своей карьеры не пиратил/воровал турниры и всячески пропагандировал этого не делать. Почему сегодня я решил отступить от этой позиции (сразу оговорюсь, не собираюсь пиратить другие студии и воровать их контент)? А причина этому — позиция WePlay по поводу того, что их кастеры могут спокойно комментировать другие турниры.



Позиция кастеров по этому поводу: «ЭТО ЖЕ ВЫБОР ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ». Но почему вы делаете из себя жертву? Как мне надоело читать эти нелепые отмазки, Ухо комментировал на украинском языке, а Годхант и Каспер посмели комментировать на русском?! ДА ЭТО ЖЕ ВОРОВСТВО. Но при этом вы вообще не упоминаете Энкайниса, который комментировал на русском и просто удалил ВОДы с канала», — написал Волков.

По мнению комментатора, студии должны сохранять принцип «не нужно трогать то, к созданию чего ты не приложил усилий и затрат». Если же один из участников рынка нарушает его, то Волков посоветовал не удивляться и не строить из себя жертву.

GodHunt пообещал, что будет и дальше пиратить турниры WePlay в свободное время, пока студия не признает ошибку. Его готовы поддержать представители других студий, поскольку «для них странно то, что кто-то решил прийти и рушить то, что строилось годами».

Вчера, 26 февраля, WePlay выпустила обращение к комментаторам, которые транслировали матчи их турнира. Компания пригласила всех участников присоединиться к созданию кодекса этики.