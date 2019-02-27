Maelstorm: прискорбно, что правила по-хорошему с нашим менталитетом не работают

Комментатор студии RuHub Владимир Maelstorm Кузьминов выразил недоумение вокруг ситуации с пиратством турниров. В посте в «Телеграме» он отметил, что в прошлом студии улаживали вопрос мирно. Достаточно было попросить «по-хорошему прекратить».

В нынешней ситуации в первую очередь виноват WePlay, отметил Кузьминов.

«Врыв Ухо был особенным, потому что ВСЕ, ВСЕ ему писали, что „не нужно“, а в придачу RuHub написал письмо WePlay, где попросил этого не делать. WePlay подумал: «Да ладно, VALVE же не запрещают, значит, можно, к тому же у Ухо с Энканисом на двоих 1000 зрителей нет, чего возмущаться», — пояснил комментатор.

Кузьминов убежден, что если WePlay пустит ситуацию на самотёк, это приведёт к «колоссальным потерям по просмотрам». Единственно верным решением он видит запрет на показ матчей других турнирных операторов для собственных сотрудников. В таком случае другие студии перестанут этим заниматься в ответ.

Если всё продолжится так, то в выигрыше не будет никого. WePlay потеряет больше, остальные меньше, но все вместе мы выглядим совсем не круто сейчас. Прискорбно видеть, что правила «по-хорошему» с нашим менталитетом не работают, нам нужно строго и из-под палки. Ждём палки. Как я понял, Витя Годхант эту палку призвать и пытается. Своими методами, — заключил Кузьминов.

Конфликт между студиями начался в период IEM Katowice Major 2019. Тогда Алексей уХо Малецкий транслировал матч с участием Natus Vincere на украинском языке. Этим же занимался и Александр Enkanis Полищук. Однако после стрима он удалил запись. Вчера, 26 февраля, сотрудники RuHub и StarLadder Виктор GodHunt Волков и Роман CaspeRRR Лепехин начали стримить онлайн-турнир Tug of War: Radiant от WePlay. Компании не понравилось поведение комментаторов. WePlay призвала стороны к созданию кодекса этики.

WePlay: мы приглашаем другие студии присоединиться к созданию кодекса этики

GodHunt: буду продолжать, пока студия WePlay не признает, что совершила ошибку