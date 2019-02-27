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Авербух: ответственность за ситуацию с «пиратством» лежит на сотрудниках WePlay

Авербух: ответственность за ситуацию с «пиратством» лежит на сотрудниках WePlay
Киберспорт / Dota 2

Сооснователь Sector Esports Марк Авербух предложил два решения для WePlay по выходу из конфликта со студиями. По его мнению, ответственность за ситуацию с «пиратством» лежит исключительно на сотрудниках компании.

«1. Студия признаёт свою ошибку, проводит разговор со стримерами, приносит извинения за сложившуюся ситуацию и обязуется соблюдать джентльменские соглашения. Это может быть как обнародовано (круто), так и приватно (круто, но не так).

2. Студия не признаёт свою ошибку, её стримеры дальше продолжают творить анархию, а стримеры других студий время от времени откусывают здоровенные куски аудитории от официальных трансляций WePlay», — написал Авербух в «Телеграме».

В своей публикации сооснователь Sector Esports также разобрал ошибки в заявлении WePlay. Он считает, что компания опубликовала «очень странный, слабый и плохой для бизнеса ответ». Авербух уверен, публичный скандал поможет всему сообществу вырасти и стать лучше.

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