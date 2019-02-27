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AdreN: в CS:GO нет понятия «тренер», каждый выполняет свою задачу по-разному

AdreN: в CS:GO нет понятия «тренер», каждый выполняет свою задачу по-разному
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive

Игрок FaZe Clan Даурен AdreN Кыстаубаев рассказал о роли тренера в командах по CS:GO и поделился впечатлениями от работы с Янко YNk Пауновичем.

«В CS:GO нет такого понятия, как «тренер». Каждый выполняет свою задачу по-разному, каждый видит её по-разному. У всех тренеров, с которыми я играл, абсолютно разный подход. Мне Янко больше импонирует как человек и специалист, так как у него есть много плюсов, которые он использует и старается при этом не сильно ущемлять стили игры. Мне пока нравится», — отметил Кыстаубаев.

В четвертьфинале IEM Katowice Major 2019 FaZe Clan встретится с Natus Vincere. Матч стартует 28 февраля в 18:00.

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