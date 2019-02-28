Авторов Fortnite снова обвинили в краже танца. Теперь баскетболисты из Мэриленда

Баскетболисты Университета Мэриленда обвинили студию Epic Games в краже танца. Об этом пишет портал Dexerto. На этот раз речь ведётся о краже движений из челленджа Raining Man, который начали спортсмены. Стоит отметить, что сходство движений действительно есть.

Создателями танца стали Джейлен Брантли и Джаред Никкенс, которые станцевали его в 2016 году. Баскетболисты посчитали использование этой эмоции в игре неправомерным. По их мнению, игровые разработчики эксплуатируют афроамериканскую культуру, наживаясь на ней.



Ранее в сторону компании поступил ряд исков от различных медийных личностей. В суд подали актёр Альфонсо Рибейро, а также ряд музыкальных исполнителей — 2 Milly, ClocBoy JB и Backpack Kid. Адвокаты Epic Games прокомментировали только исковое заявление 2 Milly, отметив, что нельзя запатентовать танцевальное движение.