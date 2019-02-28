На Reddit появился скриншот героя Octane из Apex Legends

Пользователи портала Reddit опубликовали изображение нового героя Octane для «королевской битвы» Apex Legends. Источник изображения не раскрывается, но на нём присутствует описание способностей персонажа.

Герой сможет пассивно регенерировать здоровье, пока находится вне боя. Будет ли это зависеть от радиуса проходящей битвы или же получения урона — не сообщается. Также у него будет две активных способности: первая сможет увеличить скорость его передвижения на 30 секунд, а вторая позволит развернуть своеобразный батут.



О возможном появлении новых героев стало известно 19 февраля. Тогда датамайнеры нашли в файлах игры упоминания персонажей и их способностей.