В Dota 2 появились сбои в работе серверов

В популярной MOBA-игре Dota 2 возникли проблемы с работой серверов. Об этом пишет Cybersport.ru. Также, по данным ресурса, у некоторых пользователей в CS:GO возникли проблемы с использованием инвентаря.



Причины пока неизвестны. Valve пока никак не прокомментировала ситуацию. У проекта были аналогичные проблемы во время зимней распродажи.



Ранее стало известно, что компания Valve планирует переработать мод Dota Auto Chess в отдельную игру. Согласно информации VPEsports, компания изучает потенциал игры и возможности для её монетизации.