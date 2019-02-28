Mrs. Marple выпустила фильм о студии RuHub

Журналистка Мария Ермолина опубликовала новый видеоролик, посвящённый студии RuHub. В нём она рассказала об истории появления и планах по развитию. В нём приняли участие Виталий v1lat Волочай, Андрей x3m4eg Григорьев, Ярослав NS Кузнецов и другие.

Ранее RuHub объявил об открытии второй студии. Она занимается освещением чемпионата IEM Season XIII Katowice Major 2019. Также компания заключила партнёрское соглашение со статистическим ресурсом Layerth. Благодаря этому сотрудничеству зрители смогут получать более обширную и разностороннюю статистику по матчам.