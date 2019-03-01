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Forward Gaming отказалась от участия в турнирах WePlay

Forward Gaming отказалась от участия в турнирах WePlay
Киберспорт / Dota 2

Киберспортивная организация Forward Gaming отказалась от выступления на турнирах WePlay. С таким заявлением выступил руководитель клуба Давид Даштоян.

«Forward Gaming не будет участвовать ни в одном турнире WePlay, пока представители компании не принесут публичные извинения», — говорится в сообщении.

Конфликт между WePlay! и другими студиями разгорелся в конце февраля. Во время IEM Katowice Major 2019 Алексей yXo Малецкий и Александр Enkanis Полищук на личных трансляциях освещали матчи чемпионата по CS:GO. Вещательные права на турнир в СНГ-регионе принадлежали студии RuHub.

В ответ на это Виктор GodHunt Волков из RuHub и Роман CaspeRRR Лепёхин из StarLadder начали транслировать матчи WePlay! Tug of War по Dota 2. Организаторы турнира призвали стороны к созданию прозрачных правил и кодекса этики. Позднее Twitch.tv заблокировала канал Лепёхина на сутки. На него поступила жалоба от WePlay.

28 февраля представители компании прокомментировали свои действия и возникший конфликт с студиями. Более подробно читайте у нас на сайте.

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