Нуб Сайбот появится в Mortal Kombat 11. В Сеть утёк скриншот со списком бойцов

На форуме Reddit опубликовали скриншот со списком бойцов, доступных на старте в Mortal Kombat 11. На момент публикации профиль пользователя удалён. В сабреддите модераторы «чистят» посты, в которых фигурирует утекшая информация.

В Mortal Kombat 11 будет 28 персонажей. В игру вернутся такие легендарные бойцы, как Нуб Сайбот и Шан Цзун. Из MKX в новую часть перейдут Кэсси Кейдж, Коталь Кан, Джэки Бриггс и Эррон Блэк. Среди них и Ди'Вора, представленная ранее.

Цетрион (предположительно дочь Шиннока) и Коллекционер (четырехрукий киборг) — новые персонажи серии. NetherRealm Studios пока не анонсировала их.

Помимо них, в игре появятся Фрост, Кун Лао, Лю Кан, Джакс, Китана, Саб-Зиро, Райден, Кано, Милина, Джейд, Кабал и другие.

Релиз Mortal Kombat 11 состоится 23 апреля на PC, PS4 и Xbox One.