Nix рассказал о возвращении ana в состав OG

Анатан ana Фам вернулся в основной состав OG. Об этом заявил бывший игрок ESPADA Александр Nix Левин во время стрима. Запись трансляции уже удалена. Однако в YouTube сохранился эпизод.

OG пока не подтвердила информацию. На WePlay! Dota 2 Winter Madness, The Bucharest Minor и ESL One Katowice команда выступала с Игорем iLTW Филатова. Российский киберспортсмен присоединился к составу в качестве стендина 4 января.

Анатан ana Фам ушёл в инактив в ноябре 2018 года. В течение месяца его заменял Пер Андерс Pajkatt Олсен Лилль, после чего команда отказалась от его услуг и договорилась с Филатовым.