Baffik — о конфликте между студиями: я не поддерживаю ни одну из сторон

Комментатор студии StarLadder Алексей Bafik Бафадаров высказался о работе с WePlay! и возникшем конфликте среди студий. Пост размещён на Twitlonger. Публикуется с сохранением орфографии и пунктуации.

«Ситуация, которая развернулась после [начала работы на турнире Tug of War], застала меня врасплох. Это напомнило мне как один мой друг ругается с другим, а я оказался меж двух огней. В реальной жизни я бы дал им подзатыльников и посадил за стол пить водку, но тут, увы, так не выйдет. Новый виток событий я застал 1го Марта в 2 часа ночи, когда добрался до Твиттера и принял решение, что мне нужно абстрагироваться от этой истории, насколько это возможно, как бы велико не было мое желание просто работать», — заявил Бафадаров.

В публикации он отметил, что хотел отказаться от работы 1 марта. Однако в студии его оказалось некем заменить. Бафадаров прокомментирует матчи Nemiga Gaming — Team Empire и Ninjas in Pyjamas — Team Singularity. Обе серии пройдут до трёх побед. Победители отправятся в гранд-финал.

В заключительный день соревнований Бафадаров не появится в эфире.

«Мне искренне жаль, что всё так происходит. Я не вижу в этой истории невиновных. Накуралесили все, в той или иной мере. <...> Я не поддерживаю ни одну из сторон, мне всё это противно. Я не имею морального права принимать чью-то позицию, в особенности публично», — заключил Бафадаров.

Конфликт между студиями разгорелся в конце февраля, когда Алексей уХо Малецкий и Александр Enkanis Полищук из WePlay! прокомментировали матчи IEM Katowice Major 2019 на личных каналах в Twitch.tv. Права на турнир принадлежали RuHub. Против них выступили сотрудники других студий. Виктор GodHunt Волков и Роман CaspeRRR Лепёхин освещали матчи Tug of War: Radiant от WePlay. Последний получил за это бан канала на сутки.

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