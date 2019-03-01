Киберспортивная организация Elements Pro Gaming распустила состав по Dota 2 из-за отсутствия результатов. Об этом сообщается на странице клуба во «ВКонтакте».

В команду входили Дино dnz Шавук, Дамир Mitch Шкаричич, Душко BoraNija Боранихашевич, Урош Swiftending Галич и Никола LeBronDota Попович.

EPG подписала пятерку в мае 2018 года. Главным достижением состава за этот период стала победа на Кубке России по киберспорту. Их выигрыш составил 1 млн рублей. Команде ни разу не удалось выйти на турнир серии DPC.