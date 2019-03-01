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WePlay! отозвала жалобу DMCA на Twitch-канал Романа CaspeRRR Лепёхина

WePlay! отозвала жалобу DMCA на Twitch-канал Романа CaspeRRR Лепёхина
Киберспорт / Dota 2

Студия WePlay! извинилась перед киберспортивным сообществом и отозвала DMCA-жалобу на Twitch-канал Романа CaspeRRR Лепёхина.

«Как вы знаете, на прошлой неделе мы получили претензию от RuHub и группы стримеров по поводу трансляций наших кастеров, которые, не нарушая правил Valve, стримили на своих собственных каналах турниры. Мы выступили в защиту кастеров, так как они не нарушали правила Valve, которыми мы всегда руководствовались, в результате чего мы получили претензии со стороны студии RuHub и группы стримеров.

В процессе этого конфликта мы подали жалобу DMCA в связи с нечестной конкуренцией, так как Dota 2 использовалась нашими оппонентами, как площадка для оскорбления WePlay!, а не по назначению – для стрима игры. Подчёркиваем, что именно факт агрессии в нашу сторону послужил для нас мотивом подачи жалобы, а не стрим кастера как таковой», — говорится в заявлении.

Студия пообещала, что больше не будет блокировать чужие каналы, если на их трансляции не используется реклама. Компания пошла на такой шаг после негативной реакции сообщества в русскоязычных медиа и на форуме Reddit. В WePlay! уверяют, что действия и решения продиктованы правилами Valve и желанием зрителей смотреть альтернативные стримы.

Канал Романа CaspeRRR Лепёхина заблокировали на сутки 28 февраля после показа матчей Tug of War от WePlay!.. Комментатор обещал обжаловать ситуацию.

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