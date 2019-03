J.Storm сыграет на ESL One Mumbai 2019

J.Storm обыграла Flying Penguins в финале североамериканской квалификации турнира ESL One Mumbai 2019 по Dota 2. Встреча завершилась со счётом 3:0.



Команда выиграла слот на турнире и стала восьмым участником соревнований. Ранее на чемпионат прошли The Pango, Keen Gaming и TNC Predator. Также приглашения достались Ninjas in Pyjamas, Alliance, Gambit Esports и compLexity. Еще три участника получат инвайты, а последний слот получит победитель индийского отборочного этапа.



ESL One Mumbai 2019 пройдёт с 16 по 21 апреля в Мумбаи (Индия). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс. Турнир не является частью рейтинговой системы Dota Pro Circuit.