Менеджер Team Empire: проблема буткемпов — отсутствии личного пространства

Менеджер команды Team Empire Дмитрий Korb3n Белов прокомментировал интервью спортивного директора Vega Squadron Георгия Фалеева. Белов высказал мнение по поводу организации буткемпов и работы с СНГ-игроками.



«Прочитал большое интервью одного из директоров киберспортивной СНГ-организации. Решения коллег не обсуждаю, но часть про буткемпы и зарплаты дополню своим мнением.



Да, у нас разное отношение к игре, разный менталитет и прочее. Проблема почти всех СНГ-буткемпов — это полное отсутствие личного пространства и нахождение этих самых буткемпов зачастую в местах без инфраструктуры. Невозможно жить и спать вдвоём или втроём в одной комнате на протяжении месяцев. Если вы находитесь в лесу у станции 51-й километр, это тоже плюсов не добавляет, хочется и бигмак съесть, и в кино сходить, и на женщин посмотреть вживую. Именно поэтому люди устают друг от друга и от буткемпа и не хотят на нём находится месяц.



Касаемо зарплат. У нас, конечно, в СНГ есть странные люди, но их меньшинство. Основная масса игроков достаточно понятливая и справедливая по отношению к себе и к организации. Когда есть результаты, люди просят больше денег — это тоже логично. Обычно это обсуждается в начале совместного пути», — написал Белов во «ВКонтакте».



В конце февраля Vega Squadron распустила состав по Dota 2. Причиной стали неудовлетворительные результаты команды. Киберспортсмены заявили, что продолжат играть вместе, однако днём ранее Морис KheZu Гутман заявил, что микс распался.

«Европейский состав по Dota 2 в нашей ситуации не может работать даже в 0» Георгий Фалеев — о работе с европейским составом по Dota 2, сложностях развития тир-2 сцены и перестановках в команде по CS:GO.