Ростислав fn Лозовой сыграет за Gambit Esports на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

Игрок Gambit Esports по Dota 2 Андрей Afoninje Афонин пропустит турнир StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Об этом сообщается в «твиттере» организации. Вместо него сыграет участник микса Team Jekich Ростислав fn Лозовой.

Afoninje пропустит чемпионат из-за проведения WESG 2018, на который он отобрался в составе Team Russia. Менеджмент подчеркнул, что Андрей заранее предупреждал менеджмент об участии в соревнованиях и организация согласилась. По их мнению опыт это будет хороший опыт для него.



WESG 2018 пройдет с 7 по 10 марта в Чунцине (Китай). В нём примут участие 24 команды, которые разыграют призовой фонд в размере $890 тыс.



StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor совпал по датам проведения с WESG. Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс. Победитель также получит путёвку на LAN-финал DreamLeague Season 11.