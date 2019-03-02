Состав Коби dizzy Мидоуса выиграл второй турнир от DrDisRespect по Apex Legends

Завершился второй чемпионат от Гая DrDisRespect Бэйма по «королевской битве» Apex Legends. Победу на турнире одержала команда Коби dizzy Мидоуса. Он завоевал первенство вместе с Ричардом KingRichard Нельсоном и Лукасом mendokusall Хакансоном. Игроки получили $ 13 тыс.



В отличие от первого чемпионата, Гай DrDisRespect Бэйм не вошёл в тройку призёров. Его команда выбыла в первом раунде сетки. Второе место заняла тройка в лице summit1g, JoshOG, Iam_chappie, третье — vsnz, chocoTaco, HusKerrs.



Это вторая победа Коби dizzy Мидоуса на турнирах Гая DrDisRespect Бэйма. Ранее он выиграл турнир вместе с Тайлером Ninja Блевинсом.



Распределение призового фонда Code Red:

1-е место — dizzy, KingRichard, mendokusall — $ 13 тыс.;

2-е место — summit1g, JoshOG, Iam_chappie — $ 7 тыс.;

3-е место — vsnz, chocoTaco, HusKerrs — $ 5 тыс.

Тайлер Ninja Блевинс выиграл турнир Гая DrDisRespect Бима по Apex Legends