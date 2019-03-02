Завершился второй чемпионат от Гая DrDisRespect Бэйма по «королевской битве» Apex Legends. Победу на турнире одержала команда Коби dizzy Мидоуса. Он завоевал первенство вместе с Ричардом KingRichard Нельсоном и Лукасом mendokusall Хакансоном. Игроки получили $ 13 тыс.
В отличие от первого чемпионата, Гай DrDisRespect Бэйм не вошёл в тройку призёров. Его команда выбыла в первом раунде сетки. Второе место заняла тройка в лице summit1g, JoshOG, Iam_chappie, третье — vsnz, chocoTaco, HusKerrs.
Это вторая победа Коби dizzy Мидоуса на турнирах Гая DrDisRespect Бэйма. Ранее он выиграл турнир вместе с Тайлером Ninja Блевинсом.
Распределение призового фонда Code Red:
1-е место — dizzy, KingRichard, mendokusall — $ 13 тыс.;
2-е место — summit1g, JoshOG, Iam_chappie — $ 7 тыс.;
3-е место — vsnz, chocoTaco, HusKerrs — $ 5 тыс.
Состав Коби dizzy Мидоуса выиграл второй турнир от DrDisRespect по Apex Legends