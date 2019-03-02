Одновременное количество игроков в Dota 2 превысило 1 млн человек

Одновременное количество активных игроков в Dota 2 пересекло отметку в 1 млн человек. Об этом сообщается в Steam. Пиковая число пользователей составило 1 млн 447 человек.

Статистика Steam

По данным сервиса Steamcharts, последний раз пиковый онлайн в Dota 2 достиг 1 млн пользователей в феврале 2017 года. Рекорд активности зарегистрирован в марте 2016 года — 1 млн 291 тыс. человек.



В начале 2019 года в Dota 2 была добавлена пользовательская карта Dota Auto Chess, которая стала очень популярной. В феврале VPEsports заявила, что Valve намерена переделать её в отдельную игру. Компания изучает способы монетизации и возможности по поддержке разработчиков.

Ох, не тем занимается Valve! Кастомка в Dota 2, которая популярней Artifact Пользовательскую игру Dota Auto Chess обожают в Китае, у нее есть свой ладдер и там нужно очень много думать.