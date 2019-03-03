Перуанский состав ушёл от Team Odd. Организация не выполняла условия контракта

Перуанский состав покинул Team Odd, сказал менеджер команды Джордж Гриффин. Российская организация не выполнила обязательства перед игроками. Им не платили зарплату. Каждому киберспортсмену обещали от $ 600 до $ 1000 в зависимости от результатов. Однако на их счет поступил только разовый платеж на тысячу долларов (по $ 200 каждому).

Менеджмент Team Odd также обещал организацию буткемпа в Киеве, в случае если состав отберется на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Однако этого не произошло. На турнире перуанская команда сыграет под предыдущим названием — Playmakers Esports.

Как утверждает Гриффин, после подписания перуанской команды в организации надеялись найти спонсоров. При этом руководство уверяло, что у него есть средства на развитие и поддержание состава.

Team Odd основали бывшие менеджеры MEGA-LADA E-Sports. О подписании перуанской команды объявили 6 февраля.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor состоится 7—10 марта в Киеве, Украина. Победитель получит $ 125 тыс., 120 очков DPC и слот на мэйджор DreamLeague Season 11.