Chopper и iDISBALANCE стали игроками Team Spirit

Team Spirit представила двух новых игроков состава по CS:GO. К команде присоединились Леонид chopper Вишняков и Артем iDISBALANCE Егоров.

«Приняв решение о смене состава, мы сразу начали тестировать разных игроков, чтобы понять, с кем мы хотим продолжать свой путь. Почти сразу сошлись на кандидатуре Леонида, после чего уже с ним начали поиски снайпера. Они довольно быстро увенчались успехом: тесты показали, что Артём, который очень круто показывал себя в последнее время, отлично вписывается в наш коллектив», — прокомментировала перестановки в составе менеджер команды Руслана Бугрина.

Team Spirit пошла на перестановки в составе сразу после вылета из предварительной стадии IEM Katowice Major 2019. 26 февраля организация рассталась с Вадимом DavCost Васильевым и Дмитрием Dima Бандуркой.

Артем iDISBALANCE Егоров в прошлом представлял состав Syman Gaming. Леонид chopper Вишняков больше двух лет выступал за Vega Squadron.