Эмиля Magisk Рейфа признали лучшим игроком IEM Katowice Major 2019

Эмиля Magisk Рейфа из Astralis признали лучшим игроком IEM Katowice Major 2019 по версии HLTV.

Фото: HLTV.org.

За время выступления на турнире его рейтинг опускался ниже единицы всего дважды: в матчах против compLexity Gaming и Renegades. Все остальное время он держался в диапазоне от 1,3 до 1,5. Максимальный показатель составил 2,14 — именно с таким результатом он завершил встречу против Cloud9.

Astralis выиграла IEM Katowice Major 2019. В финале датчане победили ENCE eSports со счетом 2:0.

Для Рейфа это вторая награда от HLTV. Первую медаль ему вручили за игру на BLAST Pro Series — Lisbon 2018.