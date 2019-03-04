Команда StarLadder победила в турнире по Dota Auto Chess

Команда StarLadder победила в турнире по Dota Auto Chess среди комментаторов, аналитиков и стримеров. За время выступления состав ни разу не уступил своим соперникам.

AutoChess Staff Cup проводила студия Beyond the Summit. В соревнованиях участвовали 10 команд. На четвёртой и третьей строчках расположились Moonduck и WePlay!, на второй — Alliance, на первой — StarLadder. Турнир проходил без призов.

В состав сборной StarLadder вошли Алексей Bafik Бафадаров, Пётр Sm1Leyu Банах, Владислав Удовенко и Александр vandersar Милошевич.

Dota Auto Chess — самая популярная кастомная игра в Dota 2. Её установили более 5 млн пользователей.

Рандом, который тебе понравится. 9 причин успеха Dota Auto Chess Эту кастомку установили на 5 миллионов аккаунтов Dota 2. И это без рекламы, киберспорта и миллионов призовых.