В Apex Legends сыграли 50 миллионов пользователей

В Apex Legends сыграли 50 млн человек. Об этом рассказал глава студии Respawn Entertainment Винс Зампелла. По случаю нового рекорда разработчики выпустили ролик со статистикой, лучшими моментами из шутера и работами сообщества.

Свой первый миллион Apex Legends собрала через восемь часов после выхода. Спустя неделю Винс Зампелла рассказал, что аудитория шутера превысила 25 млн пользователей.

Fortnite понадобилось 16 недель, чтобы аудитория «королевской битвы» доросла до 45 млн человек.

Apex Legends вышла 4 февраля 2019 года на платформах PC, PS4 и Xbox One. В марте разработчики обещали выпустить Боевой пропуск.

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