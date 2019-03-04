Тренер Natus Vincere выступил против системы Эло на мэйджорах по CS:GO

Тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин выступил против системы Эло, которую использовали на IEM Katowice Major 2019. По его словам, она поощряет сильные команды на всех стадиях мэйджора.

В серии публикаций в «Твиттере» Благин предложил иной подход к турниру, рассчитанный на 24 команды. За основу он взял систему чемпионата мира по Dota 2 — The International.

По его задумке, участников следует разделить на 4 группы по 6 команд. Все составы играют друг с другом по матчу bo1. Победители групп проходят сразу во второй раунд верхней сетки. Команды, занявшие вторую и третью строчки, отправляются в первый раунд «виннеров». Остальные попадают в нижнюю сетку. Участники, расположившиеся на последних местах, покидают турнир.

IEM Katowice Major 2019 завершился вчера, 3 марта. В соревнованиях победила датская команда Astralis. Natus Vincere расположилась на 3-4-м месте.