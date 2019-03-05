Team Secret и Alliance открыли составы по Apex Legends

Team Secret и Alliance объявили о поиске игроков по шутеру Apex Legends. Об этом сообщается в «твиттере» обеих организаций.

Отбор в Alliance пройдёт в традиционном формате. Все желающие могут заполнить анкету, после чего менеджмент рассмотрит все кандидатуры. Team Secret в свою очередь выбрала не совсем стандартный способ: организация проведёт анкетирование, после чего состоится чемпионат среди сильнейших кандидатов.



Ранее о наборе игроков по дисциплине объявили NRG, Natus Vincere, Gambit Esports, TSM и ряд других команд. Тем временем общая аудитория шутера превысила 50 млн человек.

В Apex Legends сыграли 50 миллионов пользователей

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