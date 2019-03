Gambit сыграет в одной группе с VG на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor

Компания StarLadder объявила итоги жеребьёвки турнира StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. В группу А попали Flying Penguins, OG, Old But Gold и Royal Never Give Up. В группе B сразятся BOOM ID, Demolition Boys, Gambit Esports и Vici Gaming.

Соревнования пройдут в два этапа: групповая стадия состоится с 7 по 9 марта. Все матчи будут сыграны в формате до двух побед (best-of-three). Четыре лучших команды отправятся в плей-офф, где сразятся в сетке single-elimination.

Расписание StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor:

7 марта:

09:00. RNG vs. Flying Penguins

12:30. Old but Gold vs. OG

16:00. Финал виннеров группы A



8 марта

09:00. Vici vs. Demolition Boys

12:30. Gambit vs. Boom-ID

20:00. Финал виннеров группы B



9 марта

11:00. Полуфинал нижней сетки группы A

14:30. Полуфинал нижней сетки группы B

18:00. Финал группы A

20:30. Финал группы B



10 марта

15:00. Полуфинал № 1

16:30. Полуфинал № 2

20:00. Гранд-финал



StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor пройдёт с 7 по 10 марта в Киеве (Украина). Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 500 баллов Dota Pro Circuit. Победитель получит путёвку на DreamLeague Season 11.