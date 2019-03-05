Valve исправила урон энтов у Nature Prophet в Dota 2

Компания Valve выпустила мини-обновление игрового клиента Dota 2. Разработчики ослабили урон вызываемых древней у Nature Prophet. Изменения должны были вступить в силу 3 марта, но студия забыла добавить их в игру.



Nature's Prophet



Nature's Call:

— урон энтов изменен с 36 до 27/30/33/36;

— урон больших энтов изменен с 108 до 81/90/99/108.



Патч 7.21с вышел 3 марта. Компания таланты и навыки ряда персонажей. Также в очередной раз был ослаблен Hand of Midas. Подробное описание обновления можно изучить здесь.

В Dota 2 вышел патч 7.21c. В игре ослабили Viper и Pangolier