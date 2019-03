Команда Old But Gold не смогла пройти паспортный контроль в Киеве

Состав команды Old But Gold не смогла пройти паспортный контроль в Киеве. Об этом сообщил комментатор студии Maincast Виталий v1lat Волочай. Игроки пока находятся в аэропорту. Организаторы пытаются помочь команде.



Old But Gold является одним из участников чемпионата StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Команда выиграла СНГ-квалификацию и получила путёвку на турнир. Соревнования пройдут с 7 по 10 марта.



В ноябре 2018 года правительство Украины запретило въезд российским мужчинам возраста от 16 до 60 лет на территорию страны. В декабре запрет был снят, но согласно заявлению пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины, россиянам уделяется повышенное внимание.