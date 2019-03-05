V1lat: сегодня игрокам придётся отправиться домой, а завтра пытаться снова

Российские игроки из Gambit Esports, Old But Gold и OG сегодня не смогли пройти паспортный контроль Украины. Об этом сообщил Виталий v1lat Волочай. Судя по всему, представители StarLadder не смогли помочь.



«llidan, God, 633, Vanskor, Velheor, Daxak, Afterlife, Immersion и ILTW сегодня не смогли попасть в Киев. Они будут вынуждены лететь обратно, а завтра пытаться еще раз прилететь в Украину», — написал Волочай.



Все игроки ехали в Украину на майнор StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor. Официальные причины отказа пока неизвестны. По словам тренера команды Gambit Анатолия Boo!k Иванова, игроков не пустили, потому что причина «не гуманитарная».



StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor пройдёт с 7 по 10 марта в Киеве (Украина). Призовой фонд соревнований составит $ 300 тыс. и 500 баллов DPC. Победитель соревнований отправится на чемпионат DreamLeague Season 11.

Список игроков, которых не пропустил паспортный контроль Украины:

— Илья llidan Пивцаев

— Сергей God Брагин

— Станислав 633 Глушан

— Иван Vanskor Скороход

— Фёдор Velheor Русихин

— Никида Daxak Кузьмин

— Василий Afterlife Шишкин

— Александр Immersion Хмелевской

— Игорь ILTW Филатов