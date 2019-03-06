В Apex Legends установили новый рекорд по убийствам на консолях

Пользователь с ником Calamiti установил новый рекорд по убийствам на консолях, пишет Dot Esports. За одну игру он расправился с 34 игроками. Суммарный показатель урона составил 6060 ед.

Предыдущее достижение принадлежало британскому стримеру Dion. За 15 минут и 28 секунд он совершил 33 убийства и нанёс 5137 уронов.

На PC рекорд удерживает Лукас Mendokusaii Хаканссон. Он в одиночку уничтожил больше половины игроков — 36 убийств.

С момента релиза в Apex Legends сыграли 50 млн человек. В марте разработчики должны выпустить Боевой пропуск и запустить первый сезон.