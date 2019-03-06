Edward — о перестановках в Na'Vi: всё остаётся без изменений

Иоанн Edward Сухарев опроверг слухи о перестановках в составе Natus Vincere после IEM Katowice Major 2019. В интервью порталу HLTV он заявил, что любые конфликты внутри — часть общения.

«[Перестановки в команде?] Чушь какая-то, всё это неправда. <...> Нет, у нас в команде возникают споры друг с другом, но мы всегда на одной волне. Это нормально, если в команде возникают конфликты. Но я не вижу смысла комментировать здесь что-либо публично, это обычное общение. <...> Так что никаких перестановок. Всё остаётся без изменений», — заключил Сухарев.

Natus Vincere заняла 3-4-е место на IEM Katowice Major 2019. В полуфинале команда уступила финскому составу ENCE eSports со счётом 1:2.