HLTV: HellRaisers отправит DeadFox в запас, mousesports ведёт переговоры с woxic

HellRaisers проведёт перестановки в команде по CS:GO, пишет HLTV. Бенце DeadFox Боротц покинет основной состав. Клуб отправил игрока в инактив и начал искать ему замену.

Ещё одним участником HR интересуется немецкая организация mousesports. Озгюр woxic Экер может присоединиться к команде вместе с Давидом frozen Чернянским и Финном karrigan Андерсеном. Турецкий киберспортсмен должен заменить на позиции снайпера Томаша oskar Штястны.

HellRaisers пока никак не прокомментировала ситуацию. На текущий момент в состав входят Кирилл ANGE1 Карасёв (капитан), Исса ISSAA Мурад и Абай HObbit Хасенов. Тренером выступает Амиран ami Рехвиашвили.

На IEM Katowice Major 2019 команда заняла 12-14-е место. В организации такой результат считают неудовлетворительным.