Матчи первой недели второго сезона Overwatch League посмотрели 13 млн человек

Компания Blizzard отчиталась об успехах первой недели второго сезона Overwatch League. Матчи участников лиги посмотрели 13 млн человек со всего мира, что на 30% больше, чем в дебютном сезоне.

Фото: Blizzard

Компании также удалось распродать все билеты на первую неделю матчей в Blizzard Arena Los Angeles. Кроме того клубы устраивали совместный просмотр игр вместе с фанатами. Рекорд принадлежит Dallas Fuel. Более 800 зрителей собрались на стадионе Esports Stadium в Арлингтоне, чтобы поболеть за команду.

Первый сезон Overwatch League стартовал 15 февраля. По результатам трёх недель лидирует New York Excelsior. Команда из Нью-Йорка одержала 6 побед и не уступила ни в одном из матчей. На второй строчке в общем зачёте идёт Vancouver Titans (4:0), на третьей — Atlanta Reign (3:1).