Cybersport: Old But Gold может провести свои матчи на майноре в онлайне

Российский состав Old But Gold может провести свои матчи на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor в онлайне. Это произойдёт в том случае, если у команды повторно не получится пересечь границу Украины. Об этом сообщает корреспондент Cybersport. Организаторы турнира также подтвердили порталу, что рассматривают подобный вариант.

Компания StarLadder также предоставила выбор OG. Европейская команда может выступить на турнире как с тренером Титоуаном Sockshka Мерло, так и с Игорем iLTW Филатовым, который будет готов играть в онлайне.

StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor состоится 7-10 марта в Киеве. Вчера, 5 марта, пограничная служба Украины не пустила 10 россиян. Позднее игроки и тренер Gambit Esports прошли таможенный контроль. Остальные были вынуждены вернуться в Минск, Республика Беларусь.