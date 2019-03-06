Dendi — о выборе Tigers: хотел съездить в другой регион, не хотел играть в СНГ

Данил Dendi Ишутин в интервью Maincast рассказал, как подходил к выбору команды, объяснил, почему предпочел Tigers, и оценил уровень игры составов из СНГ.

О Tigers

«Очень много команд обращалось, я их не буду даже вспоминать. Но мне все это было не интересно. Что-то было интересно, но не все я могу себе позволить в своем положении, скажем так, пробовать, потому что ко мне двойное внимание. Люди ждут либо сразу каких-то результатов, либо, наоборот, хейтеры сидят и ждут каких-то провалов.



Мне нужен был какой-то вариант посильнее. Тир-1 команды меня особо никуда не звали. Возможно, потому, что они все стакнутые, возможно, потому, что меня не считают за суперсильного игрока, потому что у меня подпорченная репутация за последние два года. Два раза на «Инт» не отобрались, результаты где-то неудовлетворительные.



Поэтому хотелось попасть в коллектив, в который я буду иметь какую-то веру. Уже подходило время, я бы в любом случае пошел в какую-то команду, потому что прошло уже полгода. [...] И когда меня позвал Тибан [1437], я посчитал, что этот вариант довольно хороший, смотря на игроков, которые там были. Вдобавок я хотел съездить в другой регион, я не хотел играть здесь в СНГ. И Азия была одним из вариантов, куда бы я хотел податься».

Об уровне СНГ в Dota 2

«Уровень СНГ в доте слабоват. Механически СНГ – один из сильнейших регионов в мире, это 100%. По механике, микро, по лейнингу у нас очень сильные ребята, то есть очень круто жмут кнопки. Но в плане стратегическом, в плане макро, командной игры – очень большие проблемы. У нас такой вот менталитет, характер – мы все хотим быть крутыми».

Данил Ишутин выступает за Tigers в роли стендина — до конца года у него действует контракт с Natus Vincere. Игрок присоединился к составу 22 января. В будущем он продолжит играть за команду на квалификациях и турнирах.