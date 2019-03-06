Ceb: у iLTW есть мотивация и талант — всё необходимое, чтобы стать лучшим

Себастьян Ceb Дебс объяснил, почему OG выбрала Игоря iLTW Филатова, и прокомментировал слухи о возвращении в команду Анатана ana Фама.

Об уровне игры iLTW

«С iLTW я очень много играл в матчмейкинге и заметил, что он очень хорош. Отлично показывает себя в микро. Я бы сказал, у него талант. Мы вспомнили о нем почти сразу, когда нам потребовался керри. У iLTW огромный потенциал — он много работает и подходит к игре очень серьезно и профессионально. К тому же у него есть мотивация побеждать. Во многом он напоминает нас, когда мы только начинали карьеру в «Доте». У него есть мотивация и талант — все необходимое, чтобы стать лучшим. Думаю, его ждет большой успех в этой дисциплине».

О возвращении Ana

«Конечно, Ana вернется в OG. Он не заканчивал карьеру, а лишь взял перерыв. Такие слухи постоянно появляются».

OG выступит на StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor, который пройдет 7–10 марта. Первый матч европейская команда проведет с Old but Gold.